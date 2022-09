To tons træpiller, designermøbler og elektronik stjålet

FREDERIKSHAVN/BRØNDERSLEV:Bekymringen er stor blandt dem, der fyrer med træpiller, for pillerne er ikke til at opstøve, hvilket har ført til, at prisen er steget med over hundrede procent.

Og det lader til, at den høje kurs på pillerne har gjort, at de er værd at stjæle. Hen over weekenden er der blevet brudt ind i en ladbygning på Geråvej i Dronninglund, hvor fyrrummet blev stjålet to tons træpiller.

Det er ikke weekendens eneste større indbrud i området.

For en villaejere i Skagen er formodentligt vendt hjem fra ferie til en tom stue lørdag. Fire Wegner-stole, en Wegner-fletstol, en Svanestol fra Arne Jacobsen og to spanske stole fra Børge Mogensen og stellet til et sofabord fra Kjærholm er blevet stjålet fra huset. Tyvene har brudt et vindue op og er kommet ind gennem det.

På Buurholdtvej i Brøndserslev var det mere elektronikken, der blev gået efter. Tv'et på 55 tommer med højtalere og subwoofer, en PlayStation 4 og en forstærker blevet altsammen stjålet. Her var tyven også kommet ind gennem et opbrudt vindue.