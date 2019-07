To uheld i trafikken - piskesmæld og brækket arm

HIRTSHALS/HADSUND: To mindre færdselsuheld på næsten samme tid torsdag eftermiddag gav politiet lidt travlhed og bilisterne lettere skader, dels i form af piskesmæld, dels i form af en brækket arm.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

De to uheld skete i hver sin ende af politikredsen. Den første alarm indløb klokken 15.14 om et uheld i Tornby ved Hirtshals. Her holdt en bil, der skulle svinge til højre, tilbage for en cyklist i krydset Hornevej-Hovedvejen. Det overså en bagfra kommende bil, og den kørte op bag i den første bil. Cyklisten undgik at blive ramt.

- Det betød, at tre personer i bilerne var kommet lettere til skade med nakkesmerter og knubs, fortæller vagtchefen.

Uheldet gav ikke de store gener for trafikken.

Tre minutter senere - klokken 15.17 - indløb der melding om, at to knallerter var stødt sammen på Broparken midt i Hadsund.

- De har tilsyneladende kørt lidt for tæt på hinanden i samme retning, og begge er så væltet, forklarer Karsten Højrup Kristensen.

Den ene af knallertkørerne brækkede en arm og måtte en tur omkring sygehuset, mens den anden blev kørt til behandling for mindre knubs.