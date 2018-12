To unge mænd anholdt for indbrud

HJØRRING: En årvågen patrulje fra Nordjyllands Politis beredskab i Hjørring kunne tirsdag anholde to unge mænd, der var sat i forbindelse med et indbrud. Det oplyser politikommisær Kenneth Ginnerup Fra Nordjyllands Politi i Hjørring.

Indbruddet var i en villa på Klonhøjvej i Hjørring, hvor de to kom ind ved at afliste en rude i entredøren til huset. De fik dog ikke noget ud af deres forehavende - udover at bliver anholdt.

Det drejer sig om to mænd på henholdsvis 22 og 29 år. Deres bopæle blev ransaget i forbindelse med anholdelsen, men politiet fandt ikke noget dér. Efter de var blevet afhørt, blev de løsladt igen.