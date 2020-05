To unge mænd stod bag hærværk i gågade

HJØRRING:Onsdag aften gik en flok unge mennesker amok på et bord- og bænksæt, der stod udenfor Sila Pizza i Østergade i Hjørring. Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Det var omkring ti unge i alderen 15 til 26, der var forsamlet på stedet, og optrinnet blev anmeldt af beboerne i de omkringliggende ejendomme. Efter afhøringer er det specielt to af de unge mennesker, der er i politiets søgelys for at have begået hærværket, men man vil ikke rejse en sigtelse imod dem, før man har snakket med ejeren af pizzeriaet, siger Kasten Højrup Kristensen.

Det drejer sig om en 15-årig dreng og en ung mand på 26 år.