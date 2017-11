To villa-indbrud i Hjørring

HJØRRING: Der har været ubudne gæster i to villaer i Hjørring mandag. På Skovstjernevej har der været indbrud i en villa i tidsrummet mellem klokken 15 og 22.30 - gerningsmanden har brudt et soveværelsesvindue op, hvorefter der er stjålet to computere samt eventuelt andre effekter. Mellem klokken 17.10 og 20.55 var den gal i en villa på Blåstjernevej. Også her blev et vindue brudt op, inden tyven rendte med to bærbare computere, tre spillekonsoller samt nogle kontanter.