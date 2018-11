Tømte villa for smykker og kontanter

HIRTSHALS: Ukendte gerningsmænd slap onsdag afsted med både smykker, computer og et mellemstort kontantbeløb, da de begik indbrud i en villa på Nejstlunden i Hirtshals.

Og et vidne har måske set de to tyve efterfølgende, fortæller politikommissær Kenneth Ginnerup, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Indbruddet er skete mellem klokken 10.30 og 17, og tyvene har skaffet sig adgang ved at bryde et vindue op.

Et vidne, der var ude at gå en tur så efterfølgende to mænd i nærheden af villaen.

Mændene beskrives som:

20-25 år, ca. 175 cm. høj og almindelig af bygning. De var begge mørklødet.

Den ene mand bar en rød hovedbeklædning og havde mørkt tøj på.

Den anden havde en sort hue og mørkt tøj.

Har man oplysninger i sagen, eller har set disse to mænd, kan man ringe til politiet på telefon 114.