Trængende nordmand brød ind i kro for at drikke

HIRTSHALS: En tørstig nordmand brød natten til søndag ind i Poul’s Kro på Jørgen Fibigersgade i Hirtshals - for at drikke.

Ifølge Nordjyllands Politi havde den 20-årige mand fra Norge smadret en rude for at komme ind i kroen, som ellers holdt lukket for natten.

Det skete omkring kl. 02.30, og da den unge mand mutters alene stod i kro-lokalet, snuppede han noget alkohol, skænkede op til sig selv og begyndte at drikke.

Da politiet dukkede op, stoppede det drikkeri. Den berusede normand blev anholdt og taget med til detentionen.

Han sigtes for ulovlige indtrængning, men ikke indbrud. Politiet vurderer ikke, at han havde indbruds-hensigter, men kun var meget opsat på at komme på værtshus, oplyser vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

Den unge nordmand får en bøde og kan se frem til et erstatningskrav for den smadrede rude og formentlig også for ’selvbetjenings-drikkeriet’.