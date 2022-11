Tog livet af sin kone med rottekrudt: Nu har man en idé om, hvordan Thomas Bisp så ud

HJØRRING:For præcis 200 år siden blev den sidste henrettelse i Hjørring gennemført. Den dødsdømte var bonden Thomas Thomassen Bisp fra Sønder Økse ved Brovst.

Nu bliver historien vakt til live i en ny udstilling på Vendsyssel Historiske Museum, som åbner lørdag 26. november.

Historien var og er dramatisk: Thomas Bisp tog livet af sin kone med rottekrudt, fordi han havde forelsket sig i tjenestepigen Ane Margrethe.

I arresten i Hjørring blev Ane Margrethe gravid med Thomas’ barn, og efter henrettelsen af Thomas Bisp blev Ane Margrethe sendt til Viborg Tugthus, fordi hun ifølge retten havde tilskyndet Thomas Bisp til at forgifte sin kone.

Thomas Bisp - genskabt af kunstig intelligens. Privatfoto

Men historien om Thomas sluttede ikke på galgebakken i Hjørring i 1822.

I år 1900 blev kraniet og flere skeletdele af Thomas Bisp fundet i forbindelse med noget vejarbejde, og den daværende museumsleder Jørgen Jacob Lønborg Friis tog kraniet til sig, og siden endte det på museet.

- Gennem forskellige nedslag bliver historien om Ane Margrethe og Thomas Bisp fortalt samtidig med, at historien om den strengeste straf gennem tiden bliver gengivet.

- Men den nye udstilling føjer også ny viden til historien: Hvad bestod Thomas’ kost af, og hvad skete der med Ane Margrethe og med hendes børn?

- Hvordan har efterkommerne set på historien om deres forfader gennem tiden, og hvordan har de det med fortællingen i dag? Det oplyser Vendsyssel Historiske Museum.

Som noget helt særligt i udstillingen afsløres en gengivelse af, hvordan man regner med, at Thomas faktisk så ud.

En scanning af kraniet har gjort det muligt at lave en tegning af ham. På baggrund af denne tegning har museet ved hjælp af kunstig intelligens forsøgt fotografisk at give et bud på, hvordan Thomas Bisp så ud.

Udstillingen åbnes af medlem af Hjørring byråd, Thomas Klimek, og udstillingen er åben for alle fra klokken 11.00 den 26. november, hvor også museets store julemarked åbner.