Togulykke: Vi vil vende hver en sten for at finde en forklaring

HIRTSHALS:Vi vil vende hver en sten for om muligt at finde ud af, hvordan det kunne ske.

Nogenlunde sådan er holdningen hos direktør for Nordjyske Jernbaner Peter Hvilshøj ovenpå ulykken i jernbaneoverskæringen på Søndergade i Hirtshals onsdag hen på eftermiddagen.

Ved ulykken kom en 35-årig mand alvorligt til skade, men blev senere på onsdagen erklæret stabil og udenfor livsfare af Nordjyllands Politi.

- Fakta er, at bommene var oppe. Men det er så ikke så mærkeligt, for der var en fejlretning i gang på stedet på tidspunktet for ulykken. Normalt kan man godt håndtere fejlretning af et overkørselsanlæg, uden at det går ud over sikkerheden. Der er både tekniske bomme, lyssignaler og meget andet samt menneskelige procedurer om at holde godt øje med tingene ved et overkørselsanlæg, forklarer jernbanedirektøren.

Overkørselsanlæg er ejet af Banedanmark, men det er operatøren på stedet - i det tilfælde her Nordjyske Jernbaner - der har ansvaret for sikkerheden på stedet.

- Lige nu sidder vi og gennemgår alt, hvad der hedder log på toget, log på sikringsanlægget, al den korrespondance, alle de lydfiler, der er mellem os og Banedanmark og vores lokofører og også med den fejlretter, der har været på stedet. Så der er mange elementer i det her, vi skal have styr på, fortæller Peter Hvilshøj.

- Men der, hvor vi er nu, har vi en masse delelementer, og der kan derfor ikke drages nogen konklusion endnu. Vi kan derfor ikke reagere endnu på anden måde, end at vi trækker de involverede til side, og så tager vi en dyb indånding og afventer, hvad der nu skal til, fortsætter han.

Direktør Peter Hvilshøj, Nordjyske Jernbaner, har ikke i sine 10 ås som direktør været ude for en lignende hændelse. Arkivfoto: Henrik Louis

Heldigvis er den slags ulykker meget sjældne. I sine over 10 år som chef for Nordjyske Jernbaner er noget lignende ikke sket, konstaterer jernbanedirektøren med et hurtigt syv-ni-tretten bagefter.

- Vi har da haft nogen, der har krydset et jernbanespor ved at zig-zagge sig gennem bomme, men det er ligesom en anden situation, lyder det fra Peter Hvilshøj

Der er blevet taget hånd om det personale, der var direkte involveret med psykologhjælp og så videre, og derudover har jernbanedirektøren faktisk kun ét ønske: nemlig, at den tilskadekomne 35-årige mand kommer godt ud på den anden side af ulykken.

- Alle er dybt berørte over ulykken. En ting er når, der sker noget materielt. Det kan man betale sig fra. Men når mennesker kommer til skade, så er det noget helt andet. Det mærker jeg tydeligt på de implicerede, de er helt anderledes påvirket af det her, fordi man hele tiden sidder og tænker på, om den unge mand nu kommer over det, og bliver det uden mén. Det er det, der fylder lige nu, konstaterer en berørt Peter Hvilshøj.

Han understreger, at jernbaneselskabet har et beredskab med blandt andet psykologer, der med det samme tager hånd om de direkte implicerede i en sådan ulykke. Og han ville meget gerne have yderligere oplysninger om den 35-åriges tilstand.

- Bare det, at jeg kunne give noget videre - naturligvis helst, at det går rigtig godt med ham. Det ville være den allerbedste besked, jeg selv kunne få, og jeg så kunne give videre til mit personale. Det ville være en kæmpehjælp specielt, hvis det var positivt nyt, lyder det fra jernbanedirektøren.

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, som det helt korrekt hedder, var på ulykkesstedet allerede onsdag og har hele torsdagen også arbejdet i Hirtshals med indsamling af oplysninger om ulykken.

Hos Havarikommissionen oplyser Bo Korning, at der vil gå et stykke tid, før der kommer en rapport om ulykken i Hirtshals.

- Vi har indledt det vi kalder en indledende undersøgelse, og så forventer jeg, at der også laves en formel undersøgelse. Retningslinjerne for os er, at der skal foreligge en rapport senest et år efter hændelsen og gerne før. Det vil vi naturligvis bestræbe os på at overholde. Lige nu samler vi alt ind - herunder også såkaldt "flygtige oplysninger" fra vidner også videre. Det kan godt vare et halvt til et helt år, inden vi kan konkludere entydigt på det samlede materiale, forklarer Bo Korning.

Peter Hvilshøj understreger, at det fortsat er meget sikkert at køre tog.

- Det her er en hel masse uheldige omstændigheder, der er faldet på én gang, og vi fortsætter da også driften af tog til Hirtshals. Signalanlægget fungerer korrekt nu, understreger jernbanedirektøren.