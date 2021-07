Toilettet gik i baglås - indenfor fik 7-årige Alfred en gang gulvvask

HJØRRING:- Jeg håber ikke, det kommer til at fremstå, som om jeg er dybt forarget, for det er jeg ikke. Det er en fin service med gratis toiletter, men måske skal man bare overveje, hvad der skal automatiseres.

Sådan skrev Anders Due - til daglig kommunikationsansvarlig i Datatilsynet i København og i de seneste dage feriegæst hos svigerfamilien i Hjørring - til mig, da vi havde talt sammen om den oplevelse, han og og familien havde tirsdag over middag i centrum af handelsbyen Hjørring.

Jeg kontaktede Anders Due, fordi han på det sociale medie Twitter havde delt, at han og kærestens syvårige søn Alfred i ti minutter var spærret inde på et offentlig toilet på Sct. Olai Plads, mens forældrene udenfor kæmpede for at finde ud af, hvordan de kunne få deres søn ud.

Spules efter hvert besøg

"Ude af drift" stod der i displayet på det omtrent fuldautomatiske toilet, som der findes tre af i Hjørring by. Toiletterne er gratis at benytte - og gratis for byens borgere, eftersom de er 100 procent reklamefinansieret og drevet af firmaet AFA JCDecaux, som specialiserer sig by- og outdoorudstyr.

Toiletterne udmærker sig blandt andet ved, at de efter hvert besøg er lukket et kort øjeblik, mens installationer automatisk rengør, disinficerer og lufttørrer toiletkummen og spuler gulvet, så der er pænt og rent til næste gæst.

Det skete også, mens lille Alfred var spærret inde i sommertøj og sandaler.

Forud for indespærringen havde hans far hjulpet familiens yngste på fire år med et toiletbesøg. Da de forlod toilettet, smuttede Alfred ind.

Det udløste balladen.

For på et skilt på døren ind til toilettet står det fremhævet med store bogstaver, at man ikke skal gå ind på toilettet, når en bruger forlader rummet, og at det i givet fald får toilettet til at gå ud af drift, hvis vaskecyklussen ikke bliver kørt korrekt.

På døren ind til toilettet er der en instruktion på fire punkter i, hvordan man bruger det - næsten - fuldautomatiske toilet. Foto: Ole Fink Mejlgaard

Punkt 4 i instruktionen understreger med store bogstaver, at toilettet går ud af drift, hvis man går ind på toilettet, når en anden bruger forlader rummet og før, vaskecyklussen er kørt korrekt. Men hvem når at læse det, når man trænger? Foto: Ole Fink Mejlgaard

Man skal med andre ord vente, til den automatiske rengøring er afsluttet. I øvrigt står der også, at børn under 10 år skal være i selskab med en voksen på toilettet.

- Men det er jo ikke altid, man lige har tid til at læse instruktioner før et toiletbesøg med børn, konstaterer Anders Due.

Han og kæresten ledte forgæves efter et telefonnummer at foretage et nødopkald til. Det fandt de aldrig, og Nordjyske kan - efter selv at have inspiceret forholdene - bevidne, at et sådant nummer ikke findes på toiletbygningen.

Kommunen måtte hjælpe

Løsningen blev at ringe til Hjørring Kommunes hovednummer. Herfra blev der hurtigt sørget for, at en medarbejder fra kommunens afdeling for Park og Vej kom til undsætning og fik Alfred befriet.

Stor tak til ham fra teknik- og miljøforvaltningen der kom og lukkede min syvårige søn ud.



Lidt mindre tak til dem der har valgt at toiletter skal være fuldautomatiske og skal gå ud af drift og fucking låse døren hvis der sker en uventet hændelse. pic.twitter.com/3ydxFrdv4O — Anders Due (@andersdue) July 20, 2021

- Han havde ti trælse minutter, men det dør han ikke af. Han syntes da ikke, det var sjovt, men han var hverken i livsfare, og han er heller ikke traumatiseret. Men oplevelsen får mig til at sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget der skal automatiseres i det offentlige rum, og jeg er da nysgerrig efter at vide, hvor ofte kommunen oplever, at folk fejlbetjener de her toiletter, fordi de ikke får læst instruktionen, siger Anders Due, som også efterlyser bedre kommunikation til brugerne af det automatiske toilet om, hvor de kan få hjælp, når det går galt.

Er sket før

Hos Hjørring Kommune oplyser teamleder Henrik Lykkegaard fra Park og Vej-afdelingen, at der har været tidligere episoder, hvor nogen er blevet spærret inde.

Næsten hver gang er der børn involveret.

- Men det er ikke mange gange. Bliver toilettet brugt rigtigt, bør det heller ikke kunne lade sig gøre, men der er altså en risiko, hvis der går nogen ind på toilettet umiddelbart efter en anden, og før toilettet er blevet spulet rent, siger Henrik Lykkegaard, som beklager den oplevelse, familie Due har haft.

- Det har da været trælst for både drengen og forældrene, siger han.

Sådan ser der ud indefra på toilettet på Sct. Olai Plads i Hjørring. Angiveligt er det muligt at nødåbne døren indefra, men har en 7-årig åndsnærværelse nok til det, når toiletrummet samtidig er ved at blive spulet rent? Foto: Ole Fink Mejlgaard

Ifølge Henrik Lykkegaard er der udenpå toiletbygningen en nødknap til at trykke på, som kan åbne døren, hvis uheldet er ude.

- Vi har overvejet, om vi skal gøre opmærksom på det med et skilt. Men vi er ikke sikre på, det er en god idé, for det vil også være trælst at benytte toilettet, hvis der så er nogen, der trykker på knappen for sjov.

Henrik Lykkegaard er overrasket over, at der ikke sidder et telefonnummer til kommunens døgnvagt på toiletbygningen.

- Det vil jeg prøve at grave i, lover han.