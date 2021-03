Tommy fandt skraldepose efterladt på en bænk - han fandt også en seddel med navn og adresse på

HIRTSHALS:Onsdag morgen gik Tommy Høj gennem Nørregade i Hirtshals. Det gør han ofte, for her har han sin butik Høj Data.

Udenfor butikken står en bænk, og onsdag morgen stod der en skraldepose fyldt med køkkenaffald på bænken.

Det irriterede Tommy.

Det er ikke første gang, at der bliver efterladt poser med køkkenaffald i gaden, og som bestyrelsesmedlem i handelsstandsforeningen er han med til at sørge og betale for, at gaden bliver fejet og holdt ren.

- Det trickede mig. Der kan jo komme måger og ski'eværk og sprede det. Og hvorfor har man sat det lige der, når der er mange steder, man kan aflevere det? Spørger Tommy Høj.

Derfor tog han sin mobiltelefon frem og tog et par billeder af det efterladte skrald. Øverst i posen lå et brev fra Sikker Trafik, og på det stod der også et navn og adresse på en person i Hirtshals. Det forevigede Tommy også, og så gik han ind i sin butik og satte sig til tasterne.

Lagt på Facebook

To uger før Tommy mødte ind til den fyldte skraldepose foran butikken, var der en anden borger, der havde lagt et opslag på Facebook, hvor vedkommende også klagede over efterladt køkkenaffald.

Derfor tøvede Tommy heller ikke med at lægge et foto op af sit fund.

Navnet og husnummer valgte han dog at strege ud, for det var jo ikke garanteret, at skraldet tilhørte personen, der havde efterladt posen, som han siger.

- Det var ikke for at piske en stemning op, men jeg blev bare så irriteret. Det her er jo ikke bare et stykke tabt ispapir, det er lige i overkanten, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Oplaget afstedkom hurtigt mange kommentarer og mere eller mindre kreative løsninger på, hvordan man kunne få problemet til at stoppe.

Flere foreslog at Tommy tog skraldeposen og smed den foran hoveddøren på adressen, der stod på sedlen, men så langt var han alligevel ikke klar til at gå.

- Det ville jo være pinligt og gå ned og smide det, for det er jo ikke sikkert, at det er dem, der har smidt det heroppe i første omgang, men det er da påfaldende, at der ligger et stykke papir med deres adresse på, siger Tommy Høj.

Han nåede dog ikke at gøre noget ved problemet. 10 minutter efter han havde lavet opslaget i Hirtshals-gruppen på Facebook, kom der en person og fjernede skraldet.

- Jeg stod og var ved at ekspedere en kunde, så jeg kunne kun lige se det ud af øjenkrogen. Jeg så ikke, hvem det var, og da jeg kom ud, var vedkommende væk. Så jeg ved ikke, om det var en venlig sjæl eller en med dårlig samvittighed, siger Tommy Høj.

Men det viste sig, at være en person, der efterhånden også var godt træt af skraldeproblemet i Nørregade.

Ekstreme mængder skrald

Hjørring Kommune har længe været plaget af, at deres skraldespande i Nørregade i Hirtshals blev fyldt med køkkenaffald. Park og Vej tømmer dem to gange om ugen i vintersæsonen - og under normale omstændigheder er det også mere end rigeligt.

Men når skraldespandene blev fyldt op med tre og fire poser køkkenaffald, begyndte mågerne at gå i dem. Og så måtte medarbejderne fra Park og Vej bruge uforholdsmæssigt lang tid på at rydde op, når de kom forbi.

Derfor besluttede de sig for at fjerne to af skraldespandene i en periode for at se, om det kunne løse problemet.

- Vi havde undret os over det længe, for der blev ved med at dukke skrald op, siger Kenneth Riger Jensen, holdleder i Park og Vej i Hjørring.

- Det var ekstreme mængder affald.

2 Skraldespandene i Nørregade var så overfyldte, at Park og Vej til sidst valgte at fjerne dem. Foto: Park og Vej

Kommunen har problemer med meget skrald - især i sommerhusområderne, hvor sommerhusejerne bruger de offentlige skraldespande til deres husholdningsaffald, men normalt er det ikke så slemt inde i byerne, som det har været i Nørregade i Hirtshals.

Den onsdag, hvor Tommy først fotograferede skraldeposen og efterfølgende så en person komme og hente den, viste det sig, at det var en medarbejder fra Hjørring kommune, der var på spil.

Og med fundet af skraldeposen fandt hun sandsynligvis også løsningen på problemet - kommunen var nemlig ikke bange for at kontakte vedkommende, hvis navn og adresse stod på sedlen i posen.

Opkald fra kommunen

Adressen, der stod på papiret, er flere hundrede meter væk fra skraldespandene i Nørregade, og det overraskede Kenneth Riger Jensen, at skraldet skulle være båret derfra og op til Nørregade for så bare at blive efterladt.

- Vi har undret os meget, for vi troede, at det var nogen, der boede lige ved skraldespandene, siger han.

Det var ikke ham, men en kollega, der tog kontakt til personen, og hos Park og Vej håber de nu, at problemet er løst. De sætter i hvert fald skraldespandene op i Nørregade igen.

- Hvis folk nu engang bare ville bruge de spande, de har på deres matrikel, så vil vi være glade, siger Kenneth Riger Jensen.

Glæde i gaden

Hos Høj Data er Tommy Høj glad for, at problemet nu tilsyneladende er løst.

- Så endte det jo med at blive en lidt større historie, hva? Men det er da positivt, at der er en forklaring på det, og at der er gjort noget ved problemet, siger han.

- Jeg synes jo bare, det var så træls.