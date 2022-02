Tommy stopper som kommunaldirektør i Hjørring: - Det er med at smede, mens jernet er varmt

NORDJYLLAND:Han er en rodfæstet nordjyde - men vil man gerne blive i landsdelen samtidig med, at man også vil bestride en stilling af en høj kaliber i en kommunal organisation, så hænger job-tilbuddene ikke på træerne.

Så da stillingen som ny økonomidirektør og vicekommunaldirektør i Aalborg Kommune blev ledig, søgte Tommy Christensen, der ellers har arbejdet i Hjørring Kommune i 17 år - 13 af dem som kommunaldirektør.

- Det er med at smede, mens jernet er varmt. Jeg har i et stykke tid vidst, at jeg gerne ville prøve noget andet, siger Tommy Christiansen til Nordjyske.

Også ny borgmester

Gennem stort set alle årene som kommunaldirektør har Tommy Christiansen kørt parløb med nu forhenværende borgmester Arne Boelt (S) i Hjørring. Ved det seneste valg måtte han dog aflevere kæden til Venstre-manden Søren Smalbro.

Hænger dit jobskifte samme med, at der er kommet ny borgmester?

- Nej, hvis Arne havde fortsat som borgmester, så havde jeg foretaget samme valg. Det er fordi, jeg trænger til at prøve noget andet, siger Tommy Christiansen.

Den snart forhenværende kommunaldirektør betragter Hjørring som en ”fantastisk” kommune, hvor han i øvrigt selv har udnyttet dens kultur-, natur- og handelstilbud.

- Og det har været dejligt at arbejde i en organisation med dedikerede medarbejdere og ledere, tilføjer han.

- Robust profil

Det var et enigt ansættelsesudvalg, der har indstillet Tommy Christiansen til stillingen.

Ifølge en pressemeddelelse far Aalborg Kommune har ”ansættelsesudvalget (,,,) lagt vægt på Tommys styrker i forhold til jobbet, som blandt andet er stærke kompetencer ift. strategisk ledelse og udvikling, stor økonomisk faglighed og stor erfaring med digitaliseringsdagsordenen”

- Vi får en rigtig stærk og robust profil med i topledelsen af Aalborg Kommune, hvilket vi er enormt glade for. Tommy Christiansen har et solidt kendskab til og et stærkt strategisk blik på den kommunale økonomistyring og budgetproces fra sin tid som kommunaldirektør i Hjørring Kommune, lyder det endvidere fra Christian Roslev, der er kommunaldirektør i Aalborg Kommune.

Bor privat i Tranum

Tommy Christiansen tiltræder sin nye stilling 1. april, og når således lige at være tovholder på byrådsmødet 29. marts, inden en ny virkelighed trænger sig på.

Privat bor 50-årige Tommy Christiansen i Tranum med sin kone og deres to sønner på henholdsvis 17 og 19 år.

Han blev i sin tid cand.oecon fra Aarhus Universitet - og i Aalborg efterfølger han Jørgen Litske Petersen, der har været vicekommunaldirektør og økonomidirektør i Aalborg Kommune i 25 år.