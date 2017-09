Top mod bund i Skive

FODBOLD: Det er næsten så tæt på top mod bund, som det kan blive, når Vendsyssel FF søndag gæster Skive i NordicBet Ligaen.

Vendsyssel FF har overrasket positivt med en tredjeplads trods en mængde udskiftninger i truppen, mens Skive, der i sidste sæson var tæt på at blande sig i oprykningsstriden, er gået helt ned og endnu ikke har vundet i denne sæson.

- Nu kender jeg et par af spillerne dernede, og de siger selv, at de måske har haft en tendens til at tabe hovedet defensivt og lukke for mange mål ind. Og det er på trods af, at de har fået nogle rutinerede kræfter ind i truppen. Omvendt har de jo faktisk været farlige offensivt, så det er nok lidt uheld, at de ikke har fået det til at hænge sammen i bare en enkelt kamp, siger målmand Nicolai Flø.

Vendsyssel imponerede på hjemmebane senest mod Vejle, hvor man var uheldige med ikke at få alle tre point, og holdet har været rigtig gode ude, hvor man endnu ikke har tabt.

- Ja, vi kan jo nok ikke løbe fra at være favoritter. Selvom alle kampe i denne række er tætte, så vil det nok klinge lidt hult, hvis vi leger underdogs mod et hold, der endnu ikke har vundet, siger han.

- Vi spillede vores bedste hele kamp mod Vejle, hvor vi så i andre kampe måske lidt heldigt har fået tre point, Defensivt stod vi virkelig stærkt, og det skal vi gerne kunne tage med videre, siger han.