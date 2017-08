Topscorer: Vi skal forsvare bedre

HJØRRING: Vendsyssel FF vandt godt nok 2-1 senest i Thisted, men forsvarsspillet var under al kritik.

Det mener kantspilleren Lucas Jensen, der håber på forbedringer i aftenens kamp mod superliganedrykkerne Viborg.

- Vi var heldige med at vinde i Thisted, for vi gav alt, alt for mange chancer væk. Det var uacceptabelt og ikke godt nok. Det skal blive bedre mod Viborg, for ellers taber vi, siger Lucas Jensen.

Han er en af mange spillere, der er kommet til klubben i sommer, og han er begejstret for at være en del af et ungt hold, som han finder utrolig talentfuldt.

- Vi har mange spillere med potentiale til at spille på et højere niveau end NordicBet Ligaen. Men vi er også et nyt hold, hvor relationerne endnu ikke et helt på plads på banen. Så der vil komme udfald - og det var der også i Thisted. Men vi vandt alligevel, og det siger meget om vores potentiale, betoner Lucas Jensen, der er Vendsyssels topscorer med tre mål.

Viborg har efter nedrykningen fra Superligaen fortsat de elendige resultater og ligger næstsidst i rækken.

Lucas Jensen vil dog ikke påtage sig favoritværdigheden på sit holds vegne.

- Viborg har et utrolig godt hold med masser af dygtige spillere. Så vi har stor respekt, siger han.