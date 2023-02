Træt af hærværk - og af ham med den røde hue

HJØRRING: For anden gang på to uger er Skibsby Højene IF og Højene Hallen i Hjørring blevet udsat for hærværk. Fredag aften kort efter kl. 19 fik en flok gymnaster et mindre chok, da en af ruderne ind til gymnastikhallen blev smadret med en sten.

Hallen er omdrejningspunkt for Skibsby-Højene IF, og efter en opringning var klubformand Mads Nielsen hurtigt til stede, og han observerede straks nogle unge mennesker ikke langt fra hallen.

- Jeg så, at de løb derfra og prøvede så at sætte efter, men jeg nåede kun at se, at de løb med en rød hue, fortæller Mads Nielsen.

Højene Hallen i Hjørring er omdrejningspunkt for både den lokale idrætsklub, nabo til skolen - og i perioder også samlingspunkt for unge mennesker, der savner et sted at være. Arkivfoto: Bent Bach

Episoden blev anmeldt til politiet, som hurtigt var på pletten. Desuden er Hjørring Kommune blevet orienteret og bedt om at kigge overvågningsbilleder fra kameraer omkring idrætshallen og den nærliggende skole igennem for at se, om det ad den vej kan lykkes at identificere personerne bag hærværket.

I mellemtiden har Skibsby-Højene IF delt et opslag på foreningens Facebook-side, hvor de appellerer til områdets voksne om at tjekke, om deres unge mennesker kan tænkes at have en finger med i spillet.

- Man kan da håbe på, at sådan et opslag gør, at der nu sidder nogle forældre og påpeger nogle ting overfor deres unge mennesker. Jeg betragter det her som drengestreger, men det er ærgerligt, når den slags går ud over nogen eller noget. Det er irriterende, for det giver ikke så meget værdi, siger Mads Nielsen.

Han understreger, at idrætsforeningen ikke foretager sig yderligere. Arbejdet med at finde frem til dem, der står bag hærværket, ligger nu i hænderne på politiet.

- Jeg har givet nogle ting videre i forhold til signalement. Og ellers håber vi på, at folk vil tage en snak med deres unge mennesker og forklare, at de skal lade være med at løbe og lave den slags, siger SHI-formanden.

Det er ikke første gang, at der er uro med unge mennesker i området ved Højene Hallen. I efteråret 2020 - midt under de store coronanedlukninger - blev der afholdt et digitalt borgermøde, hvor en voksende utryghed blandt kvarterets beboere stod øverst på dagsordenen.

Det skete i kølvandet på en grov sag, hvor en 12-årig dreng blev overfaldet af en gruppe unge en søndag aften i starten af oktober 2020.

Ifølge Mads Nielsen er roen langt hen ad vejen genoprettet omkring Højene Hallen. Men altså ikke mere end at der nu to gange med kort tids mellemrum er sket hærværk mod idrætshallens bygninger.

- Udfordringen er jo, at nogle unge ikke har et tilhørssted. De er for gamle til at gå i klub og for unge til at gå i byen, så de hænger ud og har for lidt at give sig til, siger SHI-formanden.