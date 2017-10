Trafikdrab: Påkørte cyklist med 105 kilometer i timen og narko i blodet

SINDAL: En 33-årig mand er blevet idømt to år og fire måneders fængsel for trafikdrabet på en 22-årig cyklist i Sindal.

Den fatale ulykke skete om aftenen 29. juni på Ugiltvej syd for Lendumvej, hvor den 33-årige påkørte den unge cyklist bagfra med omkring 105 km/t, mens han var påvirket af stoffer.

Den 22-årige blev dræbt på stedet.

Nægtede hensynsløs kørsel

I Retten i Hjørring erkendte den 33-årige, at han havde kørt for hurtigt, da han påkørte cyklisten samt at have været påvirket af narko. Han nægtede dog, at han havde kørt særligt hensynsløst, som han var tiltalt for, fortæller anklager Bjørn Fogh.

Den 33-årige forklarede i stedet, at han overså cyklisten, fordi han var uopmærksom.

Men et vidne forklarede i retten, at han havde set den 33-årige overhale på en bakke samt kører over for ubetinget vigepligt i høj fart. Det nægtede den 33-årige dog, oplyser anklageren.

Kørte narkokørsel tidligere

Udover dommen for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder blev den 33-årige også dømt for at have kørt narkokørsel blot få dage forinden dødsulykken.

Den 33-årige blev dagen efter ulykken fremstillet i grundlovsforhør, men her løslod retten ham. Den kendelse kærede anklagemyndigheden dog til landsretten, som 3. juli besluttede, at han skulle varetægtsfængsles.

Den 33-årige har siddet varetægtsfængslet siden.

Han modtog dommen, som også indebærer frakendelse af kørekortet i otte år.