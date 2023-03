Travlhed hos entreprenør: - Vi måtte hente vores kontorpiger, for dem har vi brug for nu

HJØRRING:Det helt store maskineri har været i gang hos en af landsdelens største entreprenører, Vennelyst i Hjørring.

- Der har virkelig været gang i den, det må vi sige. Vi startede klokken to i nat, og lige siden har der været medarbejdere i gang i 50 køretøjer, forklarer indehaver Jan-Iver Christiansen.

Både gummigeder, rendegravere, lastbiler og en række andre køretøjer har været på vejene - kort sagt alt, hvad der kan bruges til at bekæmpe de voldsomme snemasser, der ramte den nordligste del af landet natten til tirsdag.

- Men vi har sagtens kunne finde de køretøjer, som vi har brug for til at klare det her. Når den her sne kommer, så kan vi alligevel ikke lave noget på de pladser, hvor vi er i forvejen. Så de bliver lukket ned, men det betyder så også, at vi heldigvis kan tage nogle maskiner derfra.

Jan-Iver Christiansen melder om stor travlhed hos entreprenørvirksomheden Vennelyst. Alt er dog indtil videre gået godt efter omstændighederne. Arkivfoto: Bente Poder

Ifølge Jan-Iver Christiansen er det indtil videre gået fint med at rydde snemasserne, så Vendsyssels veje er blevet farbare.

- Det har faktisk ikke været så kaotisk, som vi egentlig regnede med. Det skyldes, at snefygningen ikke har været så slem, som der blev lovet.

Travlt på telefonerne

Entreprenørforretningen Vennelyst har cirka 200 ansatte - og de fleste af dem havde mulighed for at møde ind på job fra morgenstunden, så de kunne hjælpe til.

- Men vi havde dog faktisk nogle kontorpiger, som vi måtte ud for at hente. Men det klarer vi også, for dem kan vi ikke undvære nu her, hvor der virkelig er travlt på telefonerne, siger Jan-Iver Christiansen med et smil.

Allerede tidligt tirsdag kimede telefonerne nemlig heftigt hos entreprenørforretningen - for ganske mange grundejerforeninger havde brug for at hyre Vennelyst til at rydde villaveje og lignende, som ikke umiddelbart er omfattet af den offentlige snerydning.

Der er i den grad travlt med snerydning i Hjørring. Her er Hanne Kristiansen i gang med at skovle. Foto: Bente Poder

- Uha, det er næsten ikke til at overskue, hvor mange opkald, vi får. I perioder er det nok et opkald i minuttet vedrørende snerydning, så der er rigtigt mange, der gerne vil have hjælp. Men vi tager dem fra en side af og skal nok komme igennem - men de, der ringer først, får ryddet først.

Selv om der har været medarbejdere i fuld sving siden tirsdag nat, så lover Jan-Iver Christiansen, at firmaet kan blive ved med at køre på, så længe snemasserne kræver det.

Klar til at rydde tage

En anden opgave, der kan komme på tale for Vennelyst, er snerydning af tage. Det bliver måske aktuelt, hvis snefaldet fortsætter med samme intensitet over det kommende døgn.

For godt ti år siden var der - blandt andet i Nordjylland - mange tage, der kollapsede under snemassernes tyngde. Det var specielt landbrugsbygninger, det gik ud over.

- Jeg kan tydeligt huske, hvordan vi var ude at skrabe sne af mange tage i 2010 og 2011. Det kan hurtigt blive nødvendigt at gøre det igen, men vi er der dog ikke endnu, siger Jan-Iver Christiansen.

Entreprenørerne er kommet på arbejde. Foto: Bente Poder

Da de mange tage kollapsede for en halv snes år siden, oplyste Falck til Nordjyske, at man arbejdede ud fra en tommelfingerregel, der siger, at hvis der ligger 60 centimeter sne, så er der fare for, at trykket bliver så stort. at taget kan bukke under. Det samme gælder ved 30 centimeter tøsne.

- Og selvom der ikke er kommet 60 centimeter, så kan fygningen have gjort, at sneen har pakket sig sammen et sted på taget, så der ligger mere end 60 centimeter, forklarede en vagthavende hos Falck ved den lejlighed.

Der er altså med andre ord god grund til at holde øje med både vejrudsigterne og med snemængden på tagene.