Trawler står hårdt på grund: Høje bølger driller fritrækning

LØKKEN:Den grundstødte hollandske bomtrawler Sursum Corda UK 172, der gik på grund lidt nord for Løkken mandag aften, får tilsyneladende lov at blive liggende på grunden i yderligere en rum tid.

Det er høje bølger og vejrsituationen generelt, der forhindrer en mulig fritrækning af bomtrawleren.

Tirsdag aften forlød det ellers, at man ville forsøge en fritrækning af den grundstødte trawler onsdag morgen, og Værnsfælles Operationscenter meldte også kort før klokken 10, at man ville gå i gang med et forsøg på at trække trawleren fri af grunden, men det sker tilsyneladende ikke onsdag.

- Vi skal i hvert fald ikke have fat i trawleren. Ifølge vores vurdering er der ikke vejr til at gå i gang med et forsøg på at trække trawleren fri. Der er to meter høj bølgegang, og vi skal ned på maksimalt omkring en halv meter høje bølger, før vi forsøger noget, siger Martin Nordtorp, medejer af Hanstholm Bugserservice.

Hanstholm Bugserservice ejer slæbebåden Thor, og det var skipperen på den grundstødte hollandske Sursum Corda UK 172, der efter grundstødningen tilkaldte hjælp fra Hanstholm Bugserservice.

Der skal da også en del power til at trække den hollandske trawler hen over både anden og tredje revle, før den kommer ud i farvand, hvor den kan vand under kølen. Trawleren stikker angiveligt omkring fem meter, og revlerne har specielt når der er lavvande under en meter til havoverfladen.

Ifølge NORDJYSKEs oplysninger grundstødte trawleren efter at have drevet rundt i mere end 12 timer uden motorkraft og trods flere forsøg på at kaste anker.

Ifølge hjemmesiden fiskerforum.dk skulle Sursum Corda UK 172 have kaldt hjælp til flere på kanal 16 uden held, mens et makkerskib UK 19 Marja Netty - i adskillige timer forsøgte at komme den nødstedte trawler til undsætning, men makkerskibet klarede det ikke.

Der blev sendt en wire over på UK 172, men i første forsøg knækkede wiren på et kritisk tidspunkt tæt på land, og de fik ikke flere forsøg og chancer, da »Sursum Corda« på det tidspunkt havde nået første sandrevle. Det skriver sitet fiskerforum.dk.

Det hollandske makkerskib har sendt en video til FiskerForum.dk, hvor man kan se de sidste desperate forsøg på at nå Sursum Corda. Du kan se videoen her.

Onsdag omkring klokken 10 dukkede der et radiosignal (AIS) fra et søsterskib - Lotte Rosalia UK 297 - fra samme rederi som UK 172 op få hundrede meter fra positionen, hvor UK 172 ligger på grund. Det var på omkring samme tidspunkt, som inspektionsskibet Vestkysten sejlede gennem samme farvand.

- De er vist lidt rådvilde på det hollandske skib. Så vi ved ikke lige, hvad der kommer til at ske. vi bliver liggende ud for Nørre Lyngby. Og når vores anden slæbebåd Odin bliver færdig med sin opgave i Frederikshavn, så sejler den op til stedet også. Der skulle blive omkring en halv meter sø torsdag, så må vi se, hvad der sker, lyder det fra Martin Nordtorp.