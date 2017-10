Tre butikstyve i arresten

NORDJYLLAND: Hele tre butikstyve blev i løbet af mandag eftermiddag og aften nappet på fersk gerning.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

En 27-årig polak blev i går eftermiddag anholdt efter et forsøg på butikstyveri hos Elgiganten i Hjørring,

Manden havde forsøgt at stjæle hukommelseskort til elektronisk udstyr til en værdi af omkring 9000 kroner, men fik aldrig gjort sit forehavende færdigt, inden han blev stoppet.

Politiet har mistanke til, at han også står bag noget butikstyveri nede ved Herning tidligere mandag, så han blev kørt i arresten.

I arresten sidder også to iranske asylsøgere. De blev kort før klokken 18 tirsdag aften snuppet i Kvickly i Bouet med el-artikler for godt 2.500 kroner, som de forsøgte at forlade butikken med uden at betale.

Alle de tre anholdtes sager skal vurderes af juristerne hos Nordjyllands Politi tirsdag formiddag, om hvorvidt der skal ske fremstilling i grundlovsforhør - muligvis med udvisning for øje.