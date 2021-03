Tre længer udbrændt på gård: - Intet at stille op

BINDSLEV:Det var gårdejeren selv, som natten til lørdag klokken 02.13 slog alarm, da der udbrød brand på en ejendom på Øster Mogensbækvej syd for Bindslev.

Ejendommen består af et fritliggende stuehus, to stalde og en lade, og her lørdag morgen er det kun stuehuset, som stadig står. Det oplyser indsatsleder Thomas Dybro, Nordjyllands Beredskab.

- Branden er startet i en ende udhusene, som er bygget sammen, så tagrummet er åbent over dem alle. Branden har udviklet en kraftig varme, og der var intet at stille op, siger indsatslederen, hvis førsteprioritet var at redde stuehuset, og det lykkedes.

- Der stod en del biler i laden, og bygningerne blev også brugt til at drive akvarieforretning via internettet. Det er gået til, siger indsatslederen.

Tre længer stod ikke til at redde, men stuehuset står endnu. Foto: Jan Pedersen

Til branden fik beredskabet i Sindal hjælp fra stationen i Hjørring, samt lys, luft til kompressorerne og en kran fra Beredskabsstyrelsen i Thisted.

- Jeg forventer, at der stadig er tre timers efterslukning tilbage, siger Thomas Dybro til NORDJYSKE kort før klokken 6 lørdag morgen.