Tre mænd vil skabe nyt liv i kendt gammelt hotel: - Vi knokler røven ud af bukserne

Der skal atter skabes liv i Tårs Hotel, der lukkede i slutningen af 2020. Det gamle hotel genopstår som bosted for udviklingshæmmede - men der bliver også en café med mulighed for at gæster udefra kan komme ind for eksempelvis at få en kop kaffe eller et stykke smørrebrød. Bag planerne står de to socialpædagoger, 36-årige Rasmus Rosengren (til venstre) og 47-årige Jesper Hansen (i midten) - sammen med 29-årige Frederik Rosengren, der er uddannet kok. Foto: Bente Poder