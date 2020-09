NORDJYLLAND:Tre nye minkfarme i Nordjylland ramt af corona. Det fremgår af en opdatering af Fødevarestyrelsens kort over coronaramte minkfarme.

For ganske få dage siden var 12 minkfarme i Hjørring Kommune og en enkelt i Frederikshavn Kommune ramt af virusset, men tirsdag aftens opdatering af Fødevarestyrelsens kort viser, at 14 minkfarme ud af de 65 farme, der ligger i Hjørring Kommune nu er konstateret ramt af coronavirus.

For Frederikshavn Kommune var tallet indtil tirsdag aften en enkelt farm med konstateret smitte. Nu er det tal fordoblet til to.

Ifølge Fødevarestyrelsens kort er det kun minkfarme i Nordjylland, der er ramt af corona. Og altså kun i de to nordligste kommuner i landsdelen.

I alt er der 1137 minkfarme i hele landet, men Nordjylland er højt på listen over flest minkfarme i landet.

Samtidig med, at flere og flere minkavlere altså rammes af corona, er priserne på de skind, der sælges via den nordjysk ejede Kopenhagen Fur raslet ned til omkring 175 kroner stykket, mens en pris på 250 til 275 kroner er nødvendig, for at minkfarmerne kan få økonomien til at hænge sammen.

På grund af corona er de normale auktioner over minkskindene aflyst og afløst af auktioner online. Men det giver altså ikke så gode priser, da også de virksomheder, der skal videreforarbejde skinden, er ramt af faldende omsætning på grund af coronakrisen.