Tre personer fængslet for tyveri fra kirke

LØKKEN:To mænd og en kvinde fra lokalområdet er fredag eftermiddag blevet varetægtsfængslet ved Retten i Hjørring efter et grundlovsforhør, der blev holdt for lukkede døre.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De tre personer, og to andre, blev torsdag eftermiddag anholdt, da der i forvejen havde været tyveri i Furreby Kirke ved Løkken.

Det var en sommerhusgæst i nærheden af Furreby Kirke, der torsdag opdagede at der foregik noget lusket ved kirken. Ifølge politiets pressemeddelelse han greb en kikkert og opdagede, at flere personer var i færd med at slæbe stole ind i en hvid varevogn.

Han ringede straks til Nordjyllands Politi, som sendte flere patruljer til området.

En hundepatrulje fandt varebilen på en adresse i Saltum. I bilens lastrum var der et større antal designerstole. Endnu flere designerstole blev fundet i kælderen på adressen.

Efterfølgende blev fem personer blev anholdt, to af dem er nu løsladt igen, mens de øvrige blev fremstillet i grundlovsforhør.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle en mand på 19 år og en kvinde på 20 år i fire uger. En mand på 34 år er varetægtsfængslet i 14 dage.

De er er sigtet for tre tilfælde af tyveri af designerstole.

12 tyverier fra kirker

Der har i løbet af sommeren været tyveri fra 12 kirker i Nordjylland

- Den seneste tid har vi oplevet en række indbrud i nordjyske kirker, hvor tyvene er gået efter alt fra designerstole til havetraktorer. Det har skabt både irritation og utryghed, så vi er glade for at kunne pågribe denne gruppe, som vi umiddelbart kan knytte til en række af forholdene, siger fungerende politikommissær Ulf Munch Sørensen, der er efterforskningsleder i sagen.

Han roser også sommerhusgæsten, der ringede til Politiet.

- Det er uvurderligt for vores arbejde, at borgerne er opmærksomme og retter henvendelse til os i tilfælde som dette, siger han.

Overfor Ritzau ønsker politikommissæren fredag eftermiddag ikke at oplyse, hvordan de tre forholder sig til sigtelserne.