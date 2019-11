Tre plejehjem beskyttes af ekstra brandvagter om natten

HJØRRING:Som følge af branden på et plejehjem i Allingåbro på Djursland 3. august 2018, hvor tre ældre døde, bad daværende boligminister Ole Birk Olesen (LA) kommunerne tjekke brandsikkerheden på kommunernes plejehjem.

I forbindelse med Hjørring Kommunes undersøgelses af brandsikkerheden er der på plejecentrene Mariebo i Tversted, Smedegården i Bindslev og Lynggården i Hirtshals ansat midlertidige brandvagter om natten, indtil bygningsmæssige forbedringer af brandsikkerheden er udført.

- Efter en gennemgang mente Beredskabet, at det ikke var nok med de ansatte som brandvagter på Mariebo, Smedegården og Lynggården. Derfor hyrede vi de ekstra brandvagter, siger Per Møller (K), formand for Sundheds- ældre- og handicapudvalget (SÆH).

Foto: Torben Hansen

Der er altid to ansatte på arbejde hele natten på samtlige kommunens plejehjem. Det gælder også Havbakken, hvor arbejdet varetages af hjemmehjælpen.

De ansatte fungerer som brandvagter. På Mariebo har man vurderet, at der er behov for yderligere en brandvagt blandt andet fordi det er etagebyggeri og i to afdelinger. På etagebyggerierne Smedegården og Lynggården er der ansat to ekstra brandvagter hvert sted.

- Det kan være længere gange, døre, der skal flyttes eller andre bygningsmæssige forhold, der er årsag til, at vi har vurderet, at der er behov for de ekstra brandvagter de tre steder, oplyser direktør for SÆH-området, Leif Serup.

Byrådet besluttede ved det seneste budget at sætte seks millioner kroner af til forbedret brandsikkerhed på kommunens plejehjem. Kommunen er i gang med at skabe et overblik over behovet for bygningsmæssige ændringer.

- Vi forventer at have et overblik over behovet i begyndelsen af 2020. Om det kommer til at koste tre millioner kroner eller seks millioner kroner, ved vi endnu ikke. Vi ved kun, at arbejdet skal udføres, siger Per Møller.