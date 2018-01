HJØRRING: Natten til mandag - knap en time efter midnat - blev en 34-årig lokal mand stoppet i sin bil af politiet i Nørregade i Hjørring. Ordensmagten endte med at sigte ham for at køre i både spirituspåvirket tilstand og under påvirkning af euforiserende stoffer. Desuden blev han sigtet for at køre uden førerret.