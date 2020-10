Tredje folkeskole coronaramt i Hjørring

HJØRRING:Mandag blev der konstateret coronasmitte på den tredje folkeskole i Hjørring Kommune. Efter at en ansat er blevet konstateret smittet, har skolen måttet sende yderligere otte ansatte og to klasser - en 1. klasse og en 6. klasse hjem.

- Det er konsekvensen, efter at man har sporet den ansattes kontaktflade, og de involverede skal nu testes, fortæller skolechef i Hjørring Kommune, Kari Rune Jakobsen

Værst ser det stadig ud på Løkken Skole, hvor 80 elever fra 5., 6., 7. og 8. årgang samt seks lærere er sendt hjem. Det er de, fordi de har haft nærkontakt til fem elever på de pågældende årgange, som er blevet testet positive for covid-19.

Også på skolen i Bindslev, som er en del af Sindal Skolecenter, har skoledistriktsleder Lars Leed været nødt til at sende to elever og en lærer hjem.

Lørdag fik skolen at vide, at en lærer er blevet konstateret positiv. Det har her betydet, at to elever og lærerkollega er sendt hjem efter retningslinjerne om nærkontakt.