Tredje største stævne i landet

HJØRRING: Skole OL er i gang, og i Hjørring kan man bryste sig af, at man skal have 1500 elever fra 4. - 7. klasse i aktion over to dage - det gør stævnet til det tredje største i landet.

Atletikstævnet, hvor de bedste klasser på de enkelte klassetrin, sendes videre til et finalestævne i Aarhus i juni. Tirsdag var 4. og 5. klassetrin i aktion, mens onsdagen er helliget 6. og 7. klasserne.

Hjørring Atletik afvikler stævnet på det kun halvandet år gamle atletikstadion i Park Vendia med hjælp fra en snes studerende fra UCN. I hele landet holdes der i alt 37 indledende Skole OL-atletikstævner. Tirsdag eftermiddag stod det klart, at 4.b og 5.b fra Hirtshals Skole går videre til finalen i Aarhus.