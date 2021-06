Tredje udbrud af smitte på efterskole: Det værste er de ubehagelige kommentarer

Halvorsminde Efterskole i Hjørring har været mere end udfordret med coronasmitte her sidst på skoleåret.

Før en lejrtur til Læsø mandag og tirsdag, blev alle elever testet negative søndag, men efter hjemkomsten onsdag morgen var der igen fire smittede elever. Det er tredje gang på en måned, at elever bliver konstateret smittede.

I slutningen af maj blev alle elever sendt hjem, da man havde haft fælles gymnastik og en af eleverne fik en positiv corona-test. Eleverne kom efter en uges hjemsendelse tilbage med test-resultaterne i orden, men efter få dage fik en elev igen et positivt PCR-testsvar.

Den nye smitte har betydet, at skolen har været nødt til at aflyse den planlagte gallafest, der skulle have været afholdt torsdag aften og fremrykket hjemsendelsen.

- Vi har ikke ikke gjort så meget ud af at forsøge at finde en forklaring. Vi har løbende rådført os med Sundhedsministeriet og fulgt deres retningslinjer til punkt og prikke, siger forstander Jens Beermann.

Mens eleverne onsdag ventede på bekræftelse på smitten fra PCR-test blev der arrangeret en spontan afsked og afslutning på skoleåret.

- Det har egentlig været et godt døgn, alt taget i betragtning. Vi fik sagt ordentlig farvel og og vi holdt en spontan "tude-dag" med behørig afstand. Det blev afsluttet med sankthansbål, fortæller Jens Beermann.

De gentagne hjemsendelser af de hårdt prøvede efterskole-elever har betydet aflyste eksaminer og omkring to-tredjedel af de i alt 125 elever får ophøjet årskaraktererne til eksamenskarakterer.

- Eleverne har egentlig ikke været så kede af det på grund den bratte afslutning. De synes det værste har været de mange spydige og ubehagelig kommentarer på sociale medier, siger Jens Beermann, der nu glæde sig til at kunne byde eleverne velkommen tilbage til gensynsfest i september.