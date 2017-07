Tricktyve sneg sig ind i soveværelse

HIRTSHALS: En kvinde var tirsdag eftermiddag udsat for et forsøg på tricktyveri i sit eget hjem på Kærholm i Hirtshals.

En udenlandsk mand kontaktede hende, mens hun stod ved sin trailer. Manden spurgte om vej til Sverigesgade, og forsøgte at få hende til at gå med ud på vejen. Under samtalen med den udenlandske mand, havde kvinden rygge til sin hoveddør, der var ulåst, oplyser Nordjyllands Politi.

Efter samtalen med den fremmede mand var slut, kunne kvinden konstatere, at nogen havde været inde i hendes soveværelse. Umiddelbart var der dog ikke stjålet noget, oplyser politiet.

Manden beskrives som omkring 40 år, 170-175 cm. høj. Han var spinkel af bygning, havde brunt hår og talte engelsk.

Han var iført mørk kasket, mørk hættetrøje med lynlås foran og noget gul/brunligt på den ene side.

Har man oplysninger, kan man kontakte Nordjyllands Politi på 114.