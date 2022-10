Trine glæder sig til åbningsbrag i Hjørring: - Der er et hul i markedet

HJØRRING:Der er godt nyt til Blackie og andre heste i Vendsyssel, når Black Friday rammer landet: 25. november er nemlig også den dato, hvor en ny butik med udstyr til heste og ryttere åbner i Hjørring.

Det er 37-årige Trine Harpsøe Sørensen, der i øjeblikket arbejder på højtryk for at blive klar med den 500 kvadratmeter store butik, der er placeret på Frederikshavnsvej 86.

Butikken åbner 25. november. Foto: Bente Poder

- Ja, det kan være, jeg skal have lavet en frokostordning med Burger King, siger hun med henvisning til placeringen tæt på fast food-restauranten.

Hele spektret

Trine Harpsøe Sørensen har tidligere arbejdet i Hjallerup Maskinforretnings afdeling i Hjørring, men stoppede for nogle år siden for at passe sine børn. Her blev der forhandlet en hel del udstyr til heste og ryttere, men for godt et par år siden gik stedet konkurs og lukkede.

- Men der jo vildt mange heste og rideklubber i Vendsyssel, så jeg ser et kæmpe potentiale, hvor vi kan samle lokale kunder op, der ellers kører til Aalborg. Der er et hul i markedet, lyder rationalet bag åbningen.

Der vil også være mulighed for at anskaffe sig en godbid til hesten. Foto: Bente Poder

Butikken, der skal hedde Hjørring Rideudstyr, kommer til at indeholde hele spektret - både hvad udvalg og priser angår. Der vil også være mulighed for at købe foder og tilskudsprodukter.

Butikkens webshop kommer nok først op at køre til foråret, men efter åbningen af den fysiske butik vil der så småt blive fyret op for salget på platforme som Facebook, Instagram og Tik Tok.

Sommerfugle i maven

Privat bor Trine Harpsøe Sørensen i Hjørring med sin mand, der ejer KLC Erhverv - som sælger telefoniløsninger - og børnene Victor (5) og Mille (4).

Hun har selv redet i mange år, og datteren er også godt tilpas på en hesteryg, mens Victor hjælper til med forskellige gøremål, når det gælder hestene på familiens private matrikel.

- Jeg har drømt om at åbne butik i mange år, og selv om jeg har mega mange sommerfugle i maven, så er jeg sikker på, at der nok skal komme mange kunder til både åbningen og fremadrettet, siger Trine Harpsøe Sørensen.