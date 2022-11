Trine tog springet på Black Friday: Heste-folket væltede ind i ny butik

HJØRRING:Forberedelserne har været i gang længe, men det snerpede til kort før deadline på Frederikshavnsvej 86 i Hjørring.

- De seneste aftner har 10-15 mennesker gået rundt i butikken til midnat - og i nat kom jeg først i seng ved tre-tiden, fortæller Trine Harpsøe Sørensen.

Fredag tog hun springet som selvstændig, da hun åbnede Hjørring Rideudstyr - Black Friday var valgt som åbningsdag, så det kunne kickstarte kasseapparatet.

I løbet af få minutter fandt omkring 100 kunder vej til Hjørrings nye butik på Frederikshavnsvej. Foto: Bente Poder

Og det lykkedes godt: Da døren blev åbnet, gik der ikke mange minutter før de første 100 kunder var inde.

Blandt andre troppede Bettina Mørk, der bor på Brønderslev-kanten, op - sammen med datteren Ida, der har hesten Heartfight.

Bettina Mørk bor på Brønderslev-kanten, men havde taget turen til Hjørring for at handle. Foto: Bente Poder

- Der har manglet en butik heroppe med udstyr til hesten - der har virkelig været et hul, mener Bettina Mørk, der ellers har været vant til at køre til Aalborg-området, når der skal købes ind til hesten.

Et univers

Trine Harpsøe Sørensen har tidligere arbejdet i Hjallerup Maskinforretnings afdeling i Hjørring - her blev der forhandlet en hel del udstyr til heste og ryttere, men for godt et par år siden gik stedet konkurs og lukkede.

- Der har været et hul i markedet. Der er jo vanvittigt mange heste og rideklubber i området, siger Trine Harpsøe Sørensen, der i løbet af de kommende måneder også skal have en webshop op at køre.

Snoren blev klippet klokken 12 fredag. Foto: Bente Poder

- Jeg vil også gerne have, at butikken bliver et univers, hvor man samles og deler sine erfaringer - og ikke nødvendigvis altid skal købe noget, tilføjer hun.

Trine Harpsøe Sørensen Privat bor 37-årige Trine Harpsøe Sørensen i Hjørring med sin mand, der ejer KLC Erhverv - som sælger telefoniløsninger - og børnene Victor (5) og Mille (4).

Hun har selv redet i mange år, og datteren er også godt tilpas på en hesteryg, mens Victor hjælper til med forskellige gøremål, når det gælder hestene på familiens private matrikel.

Hjørring Rideudstyr har udstyr til både hest og rytter og har et areal på omkring 500 kvadratmeter.

Der er en håndfuld ansatte i butikken, der også satser på at have en stor afdeling til børn. VIS MERE

Selvstændig med børn

Med to små børn har 37-årige Trine Harpsøe Sørensen også gjort sig sine overvejelser i forhold til at være selvstændig.

- Se her, siger hun og åbner døren til baglokalerne.

I baglokalet er der indrettet legerum til Trine Harpsøe Sørensens børn, så de også kan blive passet i butikken. Foto: Bente Poder

Her er endnu en dør med navnene Victor og Mille på døren - og bagved gemmer sig et værelse fyldt med legesager.

- Der kommer de nok til at tilbringe noget tid. Men ellers har vi også bedsteforældre til at hjælpe, lyder det.

Det er også af hensyn til de små børn, at der i første omgang ikke skal være åbent i weekenden i butikken.