Trods blæst og bølger: Nu prøver de at slæbe strandet bomtrawler fri

LØKKEN:Den store hollandske bomtrawler Sursum Corda UK 172 er stadig strandet lidt nord for Løkken, men torsdag formiddag forsøger hollænderne selv at få trukket det 42 meter lange skib fri.

Indtil videre er det ikke gået godt, for blæst og bølger skaber fortsat problemer.

To bugserbåde fra Hanstholm Bugserservice er tilkaldt - Odin og Thor - men herfra har man meddelt hollænderne, at vejret torsdag formiddag er for dårligt til, at man kan trække den strandede bomtrawler fri.

- Vejret driller os. Hvis vi skal hjælpe, skal vi have bedre vejr, siger Poul Nordtorp fra Hanstholm Bugserservice.

Han kan fra bugserbåden Odin se, at hollænderne åbenbart ikke ønsker at vente på bedre vejr og torsdag formiddag selv forsøger at få bomtrawleren fri. To andre hollandske skibe ligger klar tæt på. Og fra en gummibåd har man forsøgt at smide en trosse over til den strandede trawler, men indtil videre uden held.

Den hollandske bomtrawler sidder fast kun omkring 50 meter ud for stranden ved Nørre Lyngby, mellem strand og første revle, fortæller Poul Nordtorp.

Synet af det store skib så tæt på land vækker opsigt, og mange har besøgt stranden for at se, hvad der sker.

Ifølge Poul Nordtorp er der ikke risiko for miljøet, for eksempel på grund af olieudslip, for den store trawler er særdeles robust.

- De hollandske både er vanvittigt godt bygget, fortæller Poul Nordtorp.

Hvis vejret bliver bedre torsdag, er de to danske bugserbåde klar til at hjælpe i forsøget på at få bomtrawleren fri.

Sursum Corda UK 172 strandede mandag.