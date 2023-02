Trods "fabelagtigt indsats": Forstander fritstillet i havnebyen

HIRTSHALS:For et halvt år lagde en ny fri fagskole fra land i Hirtshals med ambitionen om at ruste unge mennesker til job eller uddannelse indenfor enten maritim service, gastronomi og outdoor turisme.

Men nu skal forstanderen allerede selv til at se sig om efter et nyt job.

Nordsøen Fri Fagskole oplyser således, at man nu skal til at lede efter ny forstander til skolen, der har den tidligere havnedirektør i Hirtshals, Jens Kirketerp Jensen, for bordenden i bestyrelseslokalet.

Jens Kirketerp Jensen, er der tale om en fyring?



- Man kan sætte mange ord på det. Peter har gjort en fabelagtigt indsats - en idé er gjort til virkelighed - og nu skilles vores veje, siger bestyrelsesformanden.

Den nu forhenværende forstander blev fritstillet torsdag, hvor medarbejdere og forældre også blev orienteret om situationen.

Plads til 130 elever

Nordsøen Fri Fagskole købte det tidligere Motel Nordsøen, hvor eleverne bor, mens værksteds-undervisningen foregår i renoverede bygninger, der tidligere tilhørte Vestkajens Maskinværksted.

- Vi har 14-15 elever lige nu, men der er plads til 130. Det er ikke fordi, at vi havde forventet, at der var helt fyldt op det første år, men vi skal længere op for at få det til at balancere, siger Jens Kirketerp Jensen.

Han understreger, at der ikke er akut krisestemning.

- Vi har lagt et fornuftigt budget for 2023, og der er fuld opbakning fra vores pengeinstitut, siger han.

Jens Kirketerp Jensen, formand for bestyrelsen i Nordsøen Fri Fagskole. Arkivfoto: Henrik Louis

Selv om det ikke fra start lå i kortene, at det blev en relativ kort ansættelse af Peter Ernst Sundbæk, så finder bestyrelsen det alligevel naturligt, at man nu finder en forstander, der har mere fokus på drift end igangsætning.

- Vi er taknemmelige for Peters indsats, men nu er der behov for at få en anden profil, siger bestyrelsesformanden.

- Det ser man hos mange start-ups: Den der starter det, er måske ikke den, der skal drive det, tilføjer han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Peter Ernst Sundbæk, der ifølge Nordjyskes oplysninger ellers netop er flyttet til Hirtshals fra Tylstrup.

Anna-Stina Billund konstitueres som fungerende leder indtil en ny forstander er udpeget.