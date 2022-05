Trods lyn-afgørelse: Kæmpe idræts-projekt i Hjørring-bydel ramt af prisstigninger - det skal der ske nu

"Planklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at der kan gives landzonetilladelse til det ansøgte. Nævnet lægger vægt på, at kommuneplanrammen udlægger området til offentlige formål, herunder til idrætsformål, samt at der i forvejen er fodboldbaner, og etableringen af kunstgræsbaner medfører derfor ikke en væsentligt ændring af anvendelsen af området. Nævnet lægger desuden vægt på, at belysningen vil have et spildlys på 0 % efter 75 m, og således ikke vil medføre væsentlige lysgener for de omkringboende. Nævnet lægger endvidere vægt på, at det ansøgte placeres i bymæssig bebyggelse, og således ikke i det åbne land. Nævnet finder, at kommunen i tilstrækkeligt omfang har undersøgt og vurderet de mulige støjgener. Nævnet finder desuden, at de støjgener, der kan opstå som følge af det ansøgte, ikke er af så væsentlig karakter, at det kan ændre afgørelsen. Nævnet lægger herved vægt på, at det ansøgte ikke vil medføre væsentligt mere støj end det, der kommer fra de eksisterende aktiviteter i området, at der er over 100 meter til nærmeste nabo, herunder ca. 130 meter fra klagerens bolig til det ansøgte, samt at det ansøgte ligger i et område, der er udpeget som støjbelastet areal. Kommuneplanrammen fastlægger desuden, at området kan anvendes til idrætsformål, hvorfor der må forventes en vis støj fra området".

Kilde: Planklagenævnet