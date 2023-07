Trods overskud: Sushi-restaurant har trukket stikket

HJØRRING:I sommeren 2021 slog Jan Shu dørene op til restauranten Ai Japan i Jernbanegade i Hjørring, hvor gæsterne kunne gå ombord i sushi og andre japanske specialiteter.

Mange fandt vej til restauranten, der for få måneder siden også åbnede en afdeling i Brandstrupsgade i Aalborg.

Og resultatet fra driften i Hjørring har da også vist gode takter: I opstartsåret kom Ai ganske vist ud med et underskud på godt 100.000 kroner, men allerede i 2022 var der et plus efter skat på 307.822 kroner.

Det fremgår af seneste årsregnskab.

Jan Shu ved åbningen af Ai i Hjørring i sommeren 2021. Arkivfoto: Bente Poder

Alligevel står restauranten med den rødmalede facade i Hjørring nu gabende tom.

Til leje-mærket er klistret op på ruden til restauranten i Hjørring. Foto: Bente Poder

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra restauranten, men det er ikke lykkedes.

Ai Japan i Aalborg er stadig åben, men holder dog ferielukket til og med 18. juli.

Det oplyses på restaurantens hjemmeside.

På japansk betyder Ai i øvrigt ”elsker” eller ”kærlighed”.

Konceptet på Ai Japan er moderne japansk mad, men man fokuserer også på sushi, ligesom man kan gå på opdagelse i japansk inspirerede drinks.