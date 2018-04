Trods protester: Sommerhusejere får udsigt til 150 meter høje vindmøller

HIRTSHALS: En af de største forhindringer for opsætning af store vindmøller på Hirtshals Havn ser nu ud til at være ryddet af vejen.

Forsvarets Ejendomsstyrelse havde nedlagt veto mod mølleplanerne, fordi møllerne med stor sandsynlighed ville forstyrre radarsignalerne til den radar, der er placeret syd for Horne ved Engbjerg, og som overvåger skibstrafikken ud for Hirtshals.

Efter flere møder mellem Hjørring Kommune og Ejendomsstyrelsen er der indgået en aftale med havnen og kommunen om, at der opstilles en supplerende radar på havnen, der kan dække de havområder, hvor møllerne i givet fald vil genere radarsignalet.

I den behandlede lokalplan og kommuneplantillæg for vindmøllerne bliver det dermed en betingelse, at der etableres en ny radar på havnen, hvis møllerne skal sættes op.

Der har yderligere været 17 indsigelser mod mølleplanerne, og ingen af dem ser ud til at stoppe lokalplanen, som behandles på kommunens teknik og miljøudvalg onsdag. Der bliver tale om enten tre eller fire møller. Fire af de store vindmøller vil have en el-produktion svarende til strømforbruget i 14.250 husstande.

Kystradaren på Engbjerg. Arkivfoto: Bent Bach

Langt de fleste indsigelser kommer fra sommerhusejere ved Kjul Strand, som er bekymrede for den visuelle påvirkning af området. De nærmeste grundejere frygter også støjgener.

En enkelt virksomhed på Hirtshals Havn er også bekymret for støj- og skyggegener fra møllerne, men støjniveauet vurderes at ligge væsentligt under det niveau på 60 decibel, som er den generelle støjgrænse på en havn.

Det er endnu åbent, om det bliver muligt at opføre tre eller fire møller på havneområdet. Det bliver den endelige beslutning i Hjørring Byråd, der skal fastsætte antallet af de 150 meter høje vindmøller.

Flere indsigelser går på, at tre møller er acceptabelt, men fire er for mange.

Hvis der opstilles tre møller vil det samlede antal af de høje møller nå op på 17 i kommunen. Hjørring Kommunes målsætning er, at der er opsat i alt 25 store vindmøller i 2025.