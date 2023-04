Trods turbulens: Bente har sorte tal på bundlinjen - og glæder sig til en nyhed

TORNBY:Der ekstra gang i butikken, når turisterne finder vej til sommerlandet - men da der er åbent 365 dage om året, så skal lokalbefolkningen også gerne huske at lufte plastickortet i den lokale dagligvarebutik.

- Og jeg synes godt, man kan sige, at der er en forståelse for, at vi skal stå sammen herude, siger uddeler Bente Meibom, mens hun skeler til bundlinjen for 2022 i Dagli'Brugsen i Tornby.

Trods et turbulent 2022, som blandt andet har været i inflationens vold, er den lille brugsforening kommet ud med et overskud på 220.000 kroner - dog mod et overskud på 680.000 kroner i 2021.

- Det skyldes, at der har været øgede omkostninger på energi - men også, at vi ikke kan smide alle prisstigningerne på varerne over på forbrugerne. Det betyder, at vi har kørt med en lavere avance, siger Bente Meibom.

Medlemmerne er netop blevet orienteret om årets resultat, da der onsdag aften blev holdt generalforsamling i Tornby Brugsforening med 75 deltagere.

To bygge-projekter

At man er kommet ud med sorte tal i et turbulent år, er der naturligvis tilfredshed med - men måske kan man sætte næsen op efter endnu mere i Tornby, hvor der er flere projekter undervejs.

Det gælder både et boligprojekt på byens gamle plejehjemsgrund samt opførelsen af et nyt friplejehjem - desuden er der også etableret nye vandreruter i området med start fra Dagli'Brugsens område - og i løbet af året etableres der i den forbindelse et madpakkehus.

Bente Meibom glæder sig også til at kunne præsentere endnu en nyhed til både lokale og turister, idet der er to ladestandere til elbiler på vej ved Dagli'Brugsen.

Nyt navn

Ligesom alle andre Dagli'Brugser skal Tornby-butikken snart skifte navn til "Brugsen" som følge af de store struktur-ændringer i Coop, som går fra at have otte kæder til blot tre.

- Jeg tror ikke, kunderne kommer til at mærke den store forskel, men vi håber selvfølgelig, at rationaliseringerne i Coop slår igennem på en måde, så vores omkostningstryk lettes, fastslår uddeleren.