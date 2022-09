Troede det var løgn: Døv hund sov gennem uvejr med kæmpestore hagl

GØLSTRUP:Peter Mortensen blev vækket tidligt søndag morgen.

Det skyldtes det voldsomme uvejr, som i de sene nattetimer trak hen over Nordjylland med lyn, torden, regn og kæmpestore hagl i sit kølvand.

Fra sin seng på 1. salen i huset på Løkkensvej i landsbyen Gølstrup-Rubjerg mellem Hjørring og Løkken blev han omkring kl. 04.30 vækket af lyden af hagl, der slog ned i tagpladerne.

- De kom så hårdt. Jeg har aldrig hørt noget lignende, fortæller Peter Mortensen lettere rystet.

Kort efter stod han op for at se, om der var sket skader på huset. Mens taget på huset ser ud til at have overlevet, er familiens drivhus og halvtag smadret. Trapezplader i plastik er gennemhullet som en schweizerost.

- Det ligner jo et brudeslør, der er spændt. Jeg har aldrig set noget lignende, gentager Peter Mortensen.

Hagl som en 5-krone

Få kilometer fra hans hus bor Lars Bjerregaard Dyg Sørensen på en landejendom på Gølstrup Hede. Også han blev vækket tidligt af uvejret, og han kunne konstatere, at uvejret havde forvandlet hans gårdsplads til noget, der kunne minde om en snestorm.

Uvejret med de store mængder hagl forvandlede nærmest gårdspladsen hos Lars Bjerregaard Dyg Sørensen til et julemotiv. Privatfoto

Kæmpehagl på størrelse med en 5-krone lå i bunkevis over hele ejendommen, og de har efterladt både hans personbil og firmabil med buler i tag og på kølerhjelm, ligesom en parasol med sikkerhed ikke længere holder tæt.

Hagl på størrelse med en femkrone ramte tidligt søndag morgen et område vest for Hjørring. Privatfoto

- Jeg har ikke fået tjekket mit tag endnu, men jeg kan se, at det har kostet mig min regnmåler også, lyder det galgenhumoristisk fra Lars Bjerregaard Dyg Sørensen, mens han bander over bulerne i hans biler.

Kæmpestore hagl ramte søndag morgen hårdt ned flere steder i Hjørring Kommune. Privatfoto

Måske er det også buler i fruens bil. Det ved han ikke, for hun stod tidligt op for at køre på job.

- Vi har boet her i 25 år, og jeg har aldrig oplevet noget af denne karakter.

Hvad tænker du om, at det rammer med sådan en styrke og så store hagl?

- Det er sådan, verden den er. Den er uforudsigelig, siger Lars Bjerregaard Dyg Sørensen, mens han inspicerer skaderne på sine biler.

- Det var ligegodt satans, konstaterer han.

Parasollen hos Lars Bjerregaard Dyg Sørensen kan nok stadig levere skygge - men næppe 100 pct. tørvejr. Privatfoto

Rollo i ro og fred

I Gølstrup kan Peter Mortensen se frem til et oprydningsarbejde, der kommer til at tage et stykke tid.

- Vi har haft flere drivhuse, som er væltet i stormvejr, men det her har vi aldrig prøvet før. Der ligger små plastik-stykker over det hele, og den overdækkede terrasse sejler i vand. Det skal en overdækket terrasse jo ikke, måber han.

Han kan i det mindste glæde sig over, at familiens 14 år gamle dansk-svenske gårdhund Rollo sov igennem hele uvejret, selv om hunden normalt er panisk angst for tordenvejr.

- Men han er blevet stokdøv på sine gamle dage, afslører Peter Mortensen.

Meteorolog: Skybrud flere steder

Hos DMI fastslår vagthavende meteorolog Martin Lindberg, at hagl på størrelse med en 5-krone ikke er hverdagskost i Danmark. En 5-kroner er 28,5 mm i diameter.

- Det er usædvanligt stort - men dog ikke rekord i Danmark, hvor der tidligere er set hagl på 30-40 millimeter, oplyser han.

DMI har endnu ikke overblik over, hvor mange lynnedslag, der er blevet registreret i forbindelse med uvejret over Nordjylland. Men ifølge Martin Lindberg er der registreret tre lokationer, hvor der på en halv time er faldet 15-20 mm nedbør, hvilket er definitionen på et skybrud. Det er nær Hjørring, i Jammerbugten og lidt nord for Løkken.,

Masser af læsere har siden uvejret ramte delt billeder og videoer af hagl, lyn og torden på Nordjyskes Facebookside.