Truede med at brænde skole mod Facebook-likes

VENDSYSSEL: En farlig udfordring i en omstridt facebookgruppe blev lidt for alvorlig for en 16-årig dreng fra Hjørring Kommune.

I marts skrev han et opslag på den daværende facebookgruppe Offensimentum, hvor han truede med at brænde sin skole ned, hvis han fik 50.000 likes.

Torsdag blev han så idømt 14 dages betinget fængsel for truslerne.

Gruppe er blevet lukket

Den 16-årige tilstod i Retten i Hjørring og forklarede, at han skrev opslaget, fordi han savnede spænding, men at han aldrig ville føre truslerne ud i livet, fortæller anklager Dorte Kvist Knudsen.

Den 16-årige fik også hurtigt kolde fødder, efter han havde delt opslaget, da der begyndte at tikke mange likes ind. Det fik ham til at forkorte sin deadline for det ønskede antal likes.

Facebookgruppen har været i søgelyset, for at være et sted, hvor brugere delte hævnporno, udsatte andre for cybermobning og altså også delte farlige udfordringer med hinanden.

Gruppen blev oprettet i 2016 og året efter havde den rundet 100.000 medlemmer. Gruppen blev lukket af Facebook 11. september.

Den 16-årige modtog dommen.