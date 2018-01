Truede med at sprænge rådhus i luften

HJØRRING: En mand er blevet varetægtsfængslet, sigtet for at have truet politibetjente og medarbejdere på Jobcentret i Hjørring på livet. Det er blot en uge siden, at den sigtede blev løsladt, efter at have afsonet en dom på tre måneders fængsel for netop trusler mod personer i offentlig tjeneste.

Det oplyser anklager Mathias Andersen.

Manden er sigtet for, under en telefonsamtale, at have truet medarbejdere på Jobcentret i Hjørring på livet 9. januar. To dage senere ringede manden op til jobcentret igen, og truede denne gang med at sprænge rådhuset i luften, hvis han ikke fik penge, fortæller Mathias Andersen.

Det fik politiet til at anholde manden, men i politibilen på vej til stationen, truede han også betjentene på livet.

Under grundlovsforhøret ved Retten i Hjørring kunne manden kun huske nogle af truslerne, mens han ikke kunne huske andre, som han derfor nægtede sig skyldig i.

Manden blev varetægtsfængslet i 14 dage i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling.

Han accepterede varetægtsfængslingen.