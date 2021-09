Trusler mod borgmester - mand kræves idømt fængselsstraf

HJØRRING:Tonen i den politiske debat er hård, og nogle politikere bliver direkte truet med vold.

En af dem af Hjørrings borgmester Arne Boelt (S), der i april fik en mail med et meget ubehageligt indhold.

I mailen stod blandt andet "...jeg vil elske og gi dig en røvfuld fucking politiske møj dyr".

Der stod også: "..en dag få vi fat i dig og dit afkom, ligesom du og dine kammersjukker har gjort os andre skade fuckingmøjdyr føj".

Nordjyllands Politi fandt frem til en 55-årig mand fra Løkken, som blev tiltalt for truslerne mod borgmesteren. Det er trusler mod en person i offentlig tjeneste, og politiet vil i Retten i Hjørring kræve den 55-årige idømt en fængselsstraf.

Den 55-årige nægter at stå bag truslerne, ifølge politiet.

Chikane og politi-beskyttelse

For Hjørrings borgmester er den truende mail ikke noget særsyn. Især op til forrige kommunalvalg oplevede han ikke bare trusler, men også chikane og hærværk mod sit hjem. Han oplevede også, at hjulbolte på bilen var løsnet.

Det gik så vidt, at politifolk var med til et valgmøde i november 2017 for at sikre, at der ikke skete noget med borgmesteren.

Siden er der kommet mere ro på, men borgmesteren modtager stadig ubehagelig mails ind i mellem. Og hvis de er direkte truende, sender han dem videre til politiet.

- Politiet har før sagt til mig, at den slags skal jeg anmelde, og det gør jeg så, siger Arne Boelt.

Tidligere var han mere tøvende med at reagere.

- Mange tænker måske, at det mener vedkommende nok ikke, og så sletter de mailen, men så viser det sig, at vedkommende mener det, siger Arne Boelt.

Og nævner eksemplet med, at nogen ligefrem løsnede hjulbolte på hans bil ved en tidligere episode.

Dødstrusler mod Støjberg

Hjørring-borgmesteren har hørt andre politikere fortælle, at de får trusler, især medlemmer af Folketinget.

For nylig blev en 67-årig mand fra Djursland idømt tre måneders fængsel for chikane og trusler mod Inger Støjberg. "Du går direkte mod en langsom og meget smertefuld død", skrev manden blandt andet til hende.

