Trusler om skolelukning har skabt frygt: - Vi bliver til en spøgelsesby

VENDSYSSEL:Det har givet en enorm nervøsitet i en række mindre bysamfund, at der i starten af maj blev taget hul på en debat om mulige skolelukninger.

Og faktisk har nogle af politikerne i Hjørring Kommune allerede været så konkrete, at både Tornby, Horne og Lendum er blevet nævnt som undervisningssteder, der kan være i fare.

I Lendum har de ikke tænkt sig at give op uden kamp. En ny sammenslutning - "Borgergruppen for bevarelse af Lendum Skole" - har netop udsendt en mødeindkaldelse til folk i lokalområdet.

Gruppen planlægger at holde et borgermøde mandag 19. juni - og i indkaldelsen skriver gruppen sådan her:

"Sparekniven er i gang igen, og Lendum Skole kan være det overflødige stykke i kagen".

Sådan udtrykkes altså den frygt, der lige nu har fået relativt stor plads blandt borgerne i Lendum.

- Vi er en lidt blandet gruppe af forældre og borgere i byen, som står bag det her møde. Vi synes, at det er enormt vigtigt for vores by, at den fortsat har en skole, siger Charlotte Birnbaum, der er med i gruppen.

Charlotte Birnbaum håber, at så mange som muligt kommer til borgermøde om fremtiden for Lendum Skole. For hun mener, det er fællesskabet, der skal redde skolen. Privatfoto

Frygter en spøgelsesby

- Hvis vi ikke har en skole, så bliver det rigtigt skidt for byen. Uden skolen flytter børnefamilierne væk, og så bliver Lendum til en "bedsteforældreby". Børnene vil komme til at gå til idræt i andre byer, og det vil gøre vores foreningsliv dårligere. Vores huse vil også falde i pris, og det vil også komme til at gå ud over indkøbsmulighederne. Så hvis Lendum mister skolen, er risikoen stor for, at vi bliver til en spøgelsesby, som folk bare kører igennem, siger Charlotte Birnbaum.

Skolen i Lendum har for en del år siden også været truet af lukning.

- Men dengang var vi heldige, at vi kunne få lov til at beholde vores skole. Og det har betydet, at vi har kunnet lokke børnefamilier til byen. Derudover er det også sådan, at mange små skoler sådan helt generelt giver god trivsel for børnene - og i Lendum kan vi faktisk se på trivselsmålinger blandt eleverne, at vi har en sund skole, forklarer Charlotte Birnbaum.

I byen er der gang i to underskriftsindsamlinger - både en fysisk og en elektronisk. Den fysiske har fået i underkanten af 300 underskrifter, mens den elektroniske har opbakning fra mere end 300 personer på nuværende tidspunkt.

- Det er jo sådan, at når vi står sammen, så er vi stærkere. Og sådan har det altid været i Lendum, forklarer Charlotte Birnbaum.

Hele byrådet i Hjørring Kommune er inviteret med til borgermødet - og desuden håber gruppen også på, at så mange som muligt af byens borgere bakker op.

- Jeg håber, at politikerne på mødet vil fortælle noget mere om deres hensigter - og derudover vil jeg også gerne, hvis borgermødet kan ende i en fælles udtalelse fra byens borgere til politikerne.

Borgermødet mandag 19. juni finder sted klokken 19.00 i Lendum Borger- og Kulturhus.