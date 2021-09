Turbo på grøn havn: Kun grønt brændstof i 2027

Måske forbinder du mest havne med farven blå, men det var ”grøn”, der blev sagt igen og igen, da godt 200 indbudte gæster - erhvervsfolk og politikere med interesse i Hirtshals Havn var samlet mandag for at høre om de ambitiøse planer for grøn omstilling, kombineret med en nødvendig havneudvidelse og bedre indsejling.

Nu har et nyt udviklingsselskab fået navnet Greenport North, som bl.a. skal sørge for at tiltrække virksomheder på havnen, der kan lave grøn brændstof til havnens skibe.

- Ambitionen er, at al brændstof på havnen er grøn i 2027. Det er nu vi skal handle før det er for sent, og vi tror på, at det kan lykkes i et bredt samarbejde, lød det fra direktør for udviklingsselskabet, Steen Hintze.

Det er produktion af grønne brændstoffer, som fx. grøn brint, ammoniak og flydende biogas, der skal være det store forretningsområde, og virksomheden Green2Energi, der producerer grøn brint, er en af de virksomheder, der er på vej på havnen.

- Hirtshals Havn har en meget attraktiv position og spændende visioner, siger administrerende direktør, Jonas Meyer.

17































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Masser af grøn el

Den store hurdle er, at der skal bruges en hulens masse grøn el til at lave grøn brændstof.

Efter at tidligere minister og tidligere formand for FN, Mogens Lykketoft, der nu er formand for Energinet, havde holdt sin lange dundertale om nødvendigheden af grøn omstilling, var der også spørgsmål til ham om forsyningen af grøn el.

- Det kommer til at gå meget stærkt bare de kommende fem år med den her udvikling rundt om på havnene, og vi ser allerede stigende efterspørgsel og stigende priser på el. Selvfølgelig skal der initiativer i gang til at sikre forsyningen, sagde Mogens Lykketoft, der også argumenterede for indførelse af flere CO2 afgifter for at skubbe yderligere til udviklingen af den grønne omstilling.

Visualisering af havneudvidelsen

15-20 nye vindmøller

Der er planer om op til 15-20 nye vindmøller på Hirtshals Havn. De kan selvfølgelig bidrage til produktionen, men der skal bruges meget mere el, og møllerne skal primært sættes op for at finansiere den kommende havneudvidelse, fastslår formand for Hirtshals Havn, Anker Laden-Andersen.

- Møllerne koster 30 mio. kr. , men vi kan sælge dem for 50. Det er det, der bl.a. skal betale havneudvidelsen, siger Anker Laden-Andersen.

Bestyrelsen for havnen besluttede fredag, at den overordnede model for havneudvidelsen nu ligger fast. En havneudvidelse til i omegnen af en milliard kroner, som nu skal behandles politisk i Hjørring Kommune. Det er den såkaldte reducerede model, hvor udvidelsen holdes væk fra et Natura 2000-område i havet ud for Hirtshals Havn. Til gengæld skal der skaffes flere arealer på havnen ved, at der fældes cirka 40 hektar skov i Lilleheden Klitplantage.

- Jeg håber ikke, at der går for meget lokalpolitik i det her, da det handler om erhvervsudviklingen for hele kommunen, siger borgmester Arne Boelt (S).

Men spørgsmålet om modellen for havneudvidelsen deler allerede vandene.