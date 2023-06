Turist gjorde store øjne over fund i strandkanten

UGGERBY:Knud Thorup, turist i det nordjyske og sommerhusejer i Vester Tversted, var onsdag eftermiddag egentlig bare gået en tur med sin hustru for at nyde det gode vejr langs stranden mellem Kjul og Uggerby øst for Hirtshals.

Men pludselig spærrede de begge øjnene op, da det gik op for dem, hvad der lå i vandkanten.

Ved nærmere eftersyn kunne de konstatere at det var et dødt marsvin, meget friskt og helt.

- Da jeg så det friske, men dog døde marsvin, tænkte jeg med det samme, at det må biologerne på Nordsøen Oceanarium da kunne bruge på en eller anden måde, fortæller Knud Thorup, der kommer fra Frederikssund.

Derfor sendte han med det samme en mail til oceanariet, og svaret kom prompte.

For personalet på Nordeuropas største akvarium i Hirtshals fik straks arrangeret afhentning af dyret.

Gustav Kokholm, som er guide og formidler på oceanariet, tog sammmen med akvarieassistent og dykker Henrik Brink turen til Uggerby Strand.

Gustav Kokholm fra Nordsøen Oceanarium med det lille dødfundne marsvin. Foto: Nordsøen Oceanarium

Her kunne de hurtigt konstatere, at det var tale om et ungt eksemplar på omkring 20 kg og 75 cm, og selv om mågerne allerede havde været i gang med at pikke i det døde marsvin, kan det sagtens bruges til spændende formidling.

- Vores primære formål er at formidle om Nordsøens liv, så nærmere undersøgelser af marsvinet, med publikum på, er selvfølgelig en oplagt mulighed for at fortælle alle interesserede om den lille hvals biologi, fortæller biolog Kristina Ydesen.

En turist fra Sjælland gjorde et særligt fund under en gåtur på stranden onsdag eftermiddag. Foto: Nordsøen Oceanarium

Hun slår fast, at en opskæring af dyret vil være både en spændende begivenhed og god formidling for store og små.

- Vi vil højest sandsynligt bruge det ved et offentligt arrangement, hvor alle kan opleve hvalen og dissektionen af denne på nært hold. Måske kan vi endda finde en mulig dødsårsag, siger biologen.

Alt taler for, at dissektionen af det lille marsvin bliver en del af det store arrangement, ”Hook&Cook”, som Destination Nordvestkysten er vært for. Det går af stablen fra slut august og et par uger frem i flere byer langs med nordvestkysten.

Indtil da får det døde marsvin fred i en dybfryser.