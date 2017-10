Turistforening dropper sommerhusudlejning

LØKKEN: Sommerhusudlejning har altid været en vigtig del af aktiviteterne og det økonomiske grundlag i Løkken Turistforening, men nu er det slut.

En ekstraordinær generalforsamling med cirka 30 fremmødte, besluttede onsdag aften at sælge sommerhusudlejningen til den private udlejer, Sol og Strand.

- Det er da en svær beslutning, men vi må bare erkende, at vi ikke kan konkurrere med de store private udlejere. Vi får ikke lejet husene ud så meget som konkurrenterne, og tjener dermed heller ikke nok, siger formand for turistforeningen, Stefan Karlborg.

Han ønsker ikke at oplyse prisen på de 84 kontrakter for 2018, som Sol og Strand nu overtager, men det er nok til at undgå underskud på driften i år og sikre en positiv egenkapital. Antallet af sommerhuse har i forvejen været vigende. Det er på kort tid gået fra 130 huse til de nuværende 84.

- Vi er meget bevidste om, at mange af dem, der har sommerhuse hos os har det for at støtte turistforeningen og turistarbejdet i Løkken. For de kunne sikkert få en bedre udlejning hos de store selskaber, siger Stefan Karlborg.

I forbindelse med overdragelsen følger én af de tre medarbejdere på Løkken Turistbureau med over i Sol og Strand.

Begyndelsen på noget nyt

Selv om sommerhusudlejning har været en vigtig del af turistforeningens DNA, afviser Stefan Karlborg, at det er begyndelsen til enden for turistforeningen.

- Det er begyndelsen til noget nyt og anderledes. Der skal fortsat fokuseres på turistservice og turismeudvikling i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det er for mig utænkeligt, at en turistby som Løkken ikke har et turistbureau og en turistforening, siger Stefan Karlborg.

Yderligere tiltag afventer nu resultatet af de planer, der i gang om en fusion med handelsstandsforeningen og markedsføringsgruppen i Løkken.

Der er i forbindelse med salget af udlejningen også aftalt et samarbejde med Sol og Strand, hvor turistforeningen kan koble sig på den private udlejers markedsføring og derigennem promovere aktiviteter i Løkken.