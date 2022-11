Nordjysk festival trækker stikket

HJØRRING:Der var jubel i Hjørring, da to kvinder i byen smøgede ærmerne op og bekendtgjorde, at byen skulle have en ordentlig festival.

Med hjælp fra det lokale erhvervslivs sponsorer lykkedes det at hyre en håndfuld musiknavne - blandt andet TV2 - og scenen var sat til en fed koncert-oplevelse på stadion i Hjørring.

Der kom dog lidt færre tilskuere, end arrangørerne havde håbet på - og kombinerer man det med den nuværende usikkerhed og den aktuelle inflation i samfundet, så får man en dårlig nyhed til hjørringenserne:

Sanne Godtliebsen og Rikke Ejsenhardt - indehaver af House & Jeff samt eventchef i Hjørring Handel - kaster håndklædet i ringen, når det gælder Femhøje Festival.

Det oplyser de til Nordjyske.

Arrangørerne bag Femhøje Festival, Sanne Godtliebsen og Rikke Ejsenhardt. Arkivfoto: Bente Poder

- Vi kom ud af festivalen i sommers med et lille underskud. Og nu er der så stor usikkerhed i samfundet med stigende priser, så vi tør ikke gå i gang. Derfor kommer der ikke en festival i 2023, lyder det fra Rikke Ejsenhardt.

Omkring 3000 publikummer fandt vej til festivalen, der havde et driftsbudget på omkring to millioner kroner.

Hvad med 2024?

- Vi er begge superærgerlige over situationen, det er jo vores lille barn vi har skabt sammen – derfor har vi også brugt lang tid på at komme frem til beslutningen, siger Sanne Godtliebsen.

- Men det føles også godt i maven. Det er et voldsomt stort projekt at have kørende ved siden af sit normale arbejde, når der er så meget usikkerhed i samfundet , tilføjer Rikke Ejsenhardt.

De åbner en lille kattelem for, at festivalen kan genopstå i 2024.

- Men det ville kræve, at vi var flere folk - og at der bliver spændt et andet, økonomisk sikkerhedsnet ud, siger Rikke Ejsenhardt.