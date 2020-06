Tvillinger forlænger med guldkandidater

HJØRRING:Tvillingerne Karen og Sara Holmgaard er også i det kommende år en del af den trup, der skal bære Fortuna Hjørrings fodboldkvinder igennem en sæson, som med sikkerhed kommer til at byde på både hjemlig ligafodbold og internationale opgaver i UEFA Women Champions League.

Det 21-årige tvillingepar har onsdag skrevet under på en forlængelse af deres aftale med Hjørring-klubben, så kontrakten løber til og med sommeren 2021.

- Det betyder meget, at vi har Karen og Sara med på holdet. De passer godt ind i måden, vi ønsker at spille på, hvor de begge gennem flere år har været og er profiler i ligaen. Samtidig er de begge en vigtig del i vores træningsmiljø, samt på og udenfor banen, hvor de med stor dedikation og hårdt arbejde er med til at forbedre og højne det spillemæssige niveau, siger cheftræner Niclas Hougaard i en pressemeddelelse.

Fortuna Hjørring er i fuld gang med de sidste og afgørende forberedelser før den afgørende finale om dette års DM-guld på lørdag, hvor de seneste mange sæsoners ærkerivaler fra Brøndby gæster Energi Nord Arena i Hjørring. Siden 2002 har de to klubber delt DM-guldet mellem sig med 12 titler til Brøndby og seks til vendelboerne - senest i 2018.

Vinderen af lørdagens kamp kan kalde sig danske mestre i en af de mystiske sæsoner nogensinde, hvor corona-spøgelset har haft en fod med i spillet på afviklingen af turneringen.

Med onsdagens kontraktforlængelser er der lukket for spekulationer om, hvorvidt de to Holmgaard-tvillinger bliver en del af truppen efter lørdag.