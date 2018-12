Tvillinger fundet døde i Hirtshals

HIRTSHALS: Nordjyllands Politi modtog søndag kl. 15.59 et opkald via 112 fra en datter, der havde fundet sin 56-årige far død på hans bopæl i Jørgen Fibigersgade i Hirtshals.

Faderens tvillingebror, der også boede på adressen, blev ligeledes fundet død.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet skriver, at intet tyder på en forbrydelse, men at man foretager tekniske undersøgelser på stedet sammen med retslæge for at klarlægge omstændighederne.

Nordjyllands Politi forventer at være færdig med undersøgelserne på stedet i løbet af aftenen.