Tvunget til at hæve 11.000 kr. i pengeautomater

HJØRRING:En ung mand fra Vendsyssel blev fredag ved Retten i Hjørring idømt syv måneders fængsel for ulovlig tvang og afpresning.

Blandt andet havde han i november 2017 tvunget en anden person til at hæve penge i hæveautomater og derefter udlevere pengene.

Den unge mand havde forklaret en bekendt, at de skulle ud på en køretur, men da de sad i bilen, skulle den unge mand have sagt "nu skal vi hæve penge, ellers bliver du smadret". Det lykkedes at tvinge personen til at hæve penge i to kontantautomater i Hjørring, i alt 11.000 kr., som den unge mand fik.

Tiltalen lød på røveri, men da den unge mand fortalte, at han blot skulle låne pengene, dømte Retten ham kun for ulovlig tvang.

Han blev også dømt for afpresningsforsøg. I oktober 2017 skulle han have sammen med en kvinde have forsøgt at få en person til at at overføre 11.500 kr. til kvindens bankkonto. Det skulle ske senest dagen efter, ellers ville der blive pålagt "strafrente" på 500 procent.

Den episode er også kvinden fundet skyldig i, men hun skal først mentalundersøges, inden hendes straf fastsættes, oplyser anklager Søren Riis Andersen fra Nordjyllands Politi.

Den unge mand fra Vendsyssel blev desuden dømt for at have forsøgt at flygte fra et grundlovsforhør i Retten i Hjørring i 2017, for besiddelse af mindre mængder hash samt for at have dyrket lidt over 700 gram hashplanter til eget brug.