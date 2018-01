Tyv blev opdaget under indbrud

HJØRRING: Politiet blev tirsdag klokken 18.30 kaldt ud til en villa på Sitkagranvej i Hjørring, hvor der var et indbrud i gang.

Da politiet kom, da tyven dog væk. Vidner så tyven, som beskrives som en mand på ca. 30 år, 180 cm høj med kort, mørkt hår og et smalt ansigt. Han bar en mørk strikhue, en mørk dynejakke og mørke bukser. Tyven nåede ikke at få noget med sig.

Tirsdag mellem klokken 17.45 og 22 var der også indbrud på Kærsangervej i Hjørring, hvor tyven kom ind ved at brække et vindue op. Der blev stjålet 1500 kroner i kontanter, en bærbar computer, et guldur og smykker.

På Blåklokkevej var der mellem klokken 15.50 og 18 indbrud i en villa, hvor tyven kom ind ved at rykke et vindue op, som stod på klem med en stormhaspe. Umiddelbart er der ikke stjålet noget.